Aide à la rénovation

Bonjour,



J'ai acheté une maison pour ma maman âgée de 85 ans. Je l'ai entièrement rénovée avec mes économies, afin qu'elle puisse y vivre.

Aujourd'hui, le toit est à refaire. Infiltrations et fuites. Hors, je n'ai pas les moyens financiers d'assumer cette dépense.

Ma mère vit seule dans cette maison. Pouvez-vous me dire si elle peut bénéficier d'une aide pour rénover la toiture ?



Je vous remercie pour votre retour et vos conseils.



Bien cordialement